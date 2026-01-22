Tras lograr un acuerdo entre la ANFP, el Sifup y representantes de la Segunda División Profesional, el torneo de la tercera categoría del fútbol chileno definió su formato para la temporada 2026, donde sufrirá importantes cambios.

El torneo sufrirá importanes modificaciones debido a la realidad económica y logística de la división, la que entrega un solo cupo para ascender a Primera B. A partir de este año, la Segunda se jugará con 14 clubes divididos en dos grupos de 7 clubes repartidos entre norte y sur.

Puerto Montt es el vigente campeón de la Liga Segunda División (Facebook Puerto Montt).

¿Cómo se jugará la Segunda División 2026?

El torneo se desarrollará con la participación de 14 clubes, que serán distribuidos en dos zonas geográficas, Norte y Sur, compuestas por siete elencos cada una. A lo largo de la primera etapa, los clubes competirán dentro de sus respectivos grupos en busca de avanzar a las instancias decisivas.

Al término de la fase zonal, los tres mejores equipos de cada grupo accederán a una liguilla final bajo el formato de todos contra todos, instancia en la que se definirá tanto al campeón que subirá a Primera B. En el extremo opuesto de la tabla, los tres últimos de cada zona deberán afrontar una fase similar, cuyo objetivo será determinar a los dos equipos que perderán la categoría.

Por su parte, los conjuntos que finalicen en el cuarto lugar de cada grupo protagonizarán un duelo de definición directa. El ganador de ese cruce se sumará a los playoffs por el título, mientras que el perdedor pasará a integrar el grupo que peleará por la permanencia.

El campeonato tendrá una extensión total de ocho meses y una semana, mientras que los contratos de los jugadores deberán contemplar una duración mínima de nueve meses.