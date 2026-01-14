La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó este miércoles la programación de las semifinales de la Supercopa 2026, que estrena este nuevo formato con cuatro equipos participantes: Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache.

En esta ocasión, el torneo se disputará por completo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, con su primer partido en menos de una semana.

Todo comenzará el martes 20 de enero con el partido entre Huachipato y Universidad Católica a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito, donde se enfrentará el campeón de la Copa Chile 2025 con el subcampeón de la Liga de Primera 2025, respectivamente.

Al otro día, el miércoles 21 de enero, definirán al segundo finalista Coquimbo Unido y Deportes Limache, a la misma hora y estadio. Este duelo enfrentará al último campeón de la Liga de Primera contra el finalista de la Copa Chile anterior.

En esta ocasión, los enfrentamientos serán cruzados, entre los campeones y los subcampeones de la temporada anterior.

El Estadio Sausalito albergará la Supercopa 2026. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Mientras que la final de la Supercopa quedó agendada para el domingo 25 de enero a las 19:00 horas en la Ciudad Jardín.

Este certamen dará inicio a la temporada 2026 del fútbol chileno, que luego continuará con el inicio de la Liga de Primera.

