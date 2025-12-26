El mercado de pases siempre deja movimientos inesperados, y esta vez el golpe llegó desde la Primera B. Cuando su nombre sonaba con fuerza para seguir en el fútbol chileno, Thomas Jones terminó sorprendiendo a todos con una decisión que lo llevará a continuar su carrera lejos del país.

El delantero zurdo fue una de las grandes figuras de Deportes Copiapó en la última temporada, transformándose en pieza clave del equipo que dirigió Hernán Caputto y llamando la atención de varios clubes como Coquimbo Unido y Cobreloa, elencos que buscaban reforzar su zona ofensiva.

Sin embargo, el futuro del atacante tomó un rumbo distinto, alejándose del balompié nacional y apostando por una experiencia internacional poco habitual para jugadores de la división de plata.

Thomas Jones marcó 14 goles en 34 partidos durante la última temporada | FOTO: Deportes Copiapó

Thomas Jones jugará en el FC Kaisar Kyzylorda de Kazajistán

El oriundo de Providencia fue anunciado como nuevo refuerzo del FC Kaisar Kyzylorda, club que compite en la Premier League de Kazajistán, dando así un giro inesperado a su carrera.

La presentación se realizó a través de redes sociales, donde el propio futbolista dejó su primer mensaje para los hinchas de Los Lobos. “Hello Kaiser fans. My name is Thomas Jones. See you soon in the Stadium”, señaló el ex Magallanes en un video, marcando oficialmente el inicio de su nueva etapa en el fútbol kazajo.

De esta manera, Jones deja atrás su destacado paso por el León de Atacama y el interés de clubes chilenos, para afrontar un desafío inédito en su carrera, llevando su cuota goleadora a una liga poco explorada por futbolistas nacionales.

