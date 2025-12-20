Colo Colo parecía tener completamente encaminada la contratación de Francisco Salinas, lateral derecho de Coquimbo Unido. El jugador era prioridad para reforzar la banda diestra y en Macul existía convencimiento de que su arribo se concretaría sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la operación dio un vuelco inesperado.

Finalmente, la dirigencia alba optó finalmente por Matías Fernández Cordero, ex Independiente del Valle, quien llegó como agente libre. Esa decisión no solo frenó la llegada del coquimbano, sino que además dejó al defensor prácticamente sin espacio en la planificación deportiva, especialmente considerando en Blanco y Negro optaron por el regreso de Jeyson Rojas desde su préstamo en Deportes La Serena.

Francisco Salinas no llegará a Colo Colo y un nuevo mercado aparece en su horizonte (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

El cambio de prioridades desarmó por completo la negociación y dejó a Salinas en un incómodo limbo. En Coquimbo Unido existía apertura para negociar, y desde el entorno del jugador se veía con buenos ojos un salto a un club grande. Pero con la decisión de Colo Colo, el escenario se congeló abruptamente, sobre todo por la irrisoria oferta enviada desde el Macul al más reciente campeón del fútbol chileno.

El nuevo mercado que seduce a Francisco Salinas tras desinterés de Colo Colo

No obstante, la historia volvió a moverse durante esta semana. El periodista Sergio Godoy Costa de Radio Cooperativa reveló que a Salinas le llegó una propuesta concreta desde el extranjero: el Querétaro de México.

Y no es un interés cualquiera, ya que el equipo es dirigido por Esteban González, exentrenador de Coquimbo Unido y quien conoce perfectamente las virtudes del defensor chileno.

El técnico habría solicitado expresamente al lateral para reforzar su plantel, convencido de que puede adaptarse rápidamente al fútbol mexicano. El club azteca ya estaría en conversaciones directas con el jugador, lo que abre un nuevo y atractivo escenario para su carrera tras la caída de su fichaje por Colo Colo.

Así, mientras el Cacique define su plantel y continúa en la búsqueda de refuerzos, se habría dormido en una negociación que parecía cerrada. En paralelo, Coquimbo Unido —actual campeón del fútbol chileno— sigue viviendo un mercado de pases agitado, con varias salidas confirmadas y otras en camino, entre ellas una posible partida de Francisco Salinas rumbo a la Liga MX.

DATOS CLAVE