El fútbol chileno ya tiene mayores certezas para lo que será el inicio de la temporada 2026, la que comenzará en menos de un mes con la Supercopa, pero muy seguido de la Liga de Primera.

El fútbol profesional tendrá siete torneos, donde por ahora solo falta saber cuándo comenzará a disputarse la Segunda División.

Esto porque el periodista Cristopher Brandt de ESPN Chile dio a conocer el calendario para el inicio de cada torneo, incluyendo Liga de Ascenso, la nueva Copa de la Liga y la Copa Chile.

Esta última tendrá un formato que enfrentará a los equipos del ascenso en el primer semestre y en la segunda parte del año ingresarán los de la serie de honor.

Abrirá los fuegos la Supercopa entre el 21 y 25 de enero, donde competirán cuatro elencos: los dos primeros lugares de la Liga de Primera 2025 y los finalistas de la Copa Chile 2025. En este caso, el campeón Coquimbo Unido, el subcampeón Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache.

Mientras que el campeonato nacional arrancará el fin de semana del 30 de enero, en paralelo con la Copa Chile para los equipos de Primera B, ya que la Liga de Ascenso iniciará el 20 de febrero.

Finalmente, la naciente Copa de la Liga que disputarán solo los equipos de Primera División, comenzará el 20 de marzo. Cabe recordar que en 2026 el fútbol chileno garantizará que haya acción los 12 meses del año.

Este es el calendario del inicio de los torneos:

Supercopa: Del 21 al 25 de enero

Liga de Primera: 30 de enero

Copa Chile (solo equipos Ascenso): 30 de enero

Liga Ascenso: 20 de febrero

Copa de la Liga: 20 de marzo

Copa Chile (todos los equipos): 19 de junio

El campeón Coquimbo Unido abrirá la temporada 2026 en la Sueprcopa. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

En síntesis