Deportes Limache continúa reforzándose con miras a la temporada 2026 y este miércoles oficializó la llegada de un nombre de peso en el fútbol chileno. Se trata de César Fuentes, mediocampista de 32 años, quien se transforma en el quinto refuerzo del cuadro “corralero” para el próximo desafío en el Campeonato Nacional.

El anuncio fue realizado por el propio club a través de sus redes sociales, donde destacaron la trayectoria del volante. “César Fuentes es el quinto refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026. El Corralero cuenta con pasos en O’Higgins, Universidad Católica, Colo Colo y recientemente Deportes Iquique”, señalaron desde la institución.

Fuentes arriba a Limache luego de una intensa temporada con Deportes Iquique, donde fue una pieza importante en el mediocampo. Durante el último año, el jugador disputó un total de 39 partidos oficiales considerando Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, mostrando regularidad y experiencia en escenarios de alta exigencia.

En cuanto a su aporte en números, el ex seleccionado nacional aportó un gol y dos asistencias defendiendo la camiseta de los “Dragones Celestes”. Más allá de las estadísticas, su rol estuvo marcado por el orden táctico, la salida limpia desde el fondo y el liderazgo dentro del campo de juego.

Para Deportes Limache, la incorporación del ‘Corralero’ representa un salto de calidad, considerando su amplio recorrido en clubes grandes y su conocimiento del medio local. La dirigencia apuesta a que su experiencia sea clave tanto dentro como fuera de la cancha, especialmente para guiar a un plantel que busca consolidarse en la categoría.

De esta manera, el elenco ‘Cervecero’ suma jerarquía a su mediocampo y continúa armando un plantel competitivo para el 2026, con la ilusión de seguir creciendo en el fútbol chileno de la mano de jugadores con historia y títulos en el país.

Un palmarés lleno de títulos

A lo largo de su carrera, César Fuentes ha construido un palmarés destacado. Con Universidad Católica conquistó seis títulos nacionales, mientras que con Colo Colo levantó otros seis trofeos. Además, fue parte del histórico plantel de O’Higgins que se coronó campeón de la Primera División en 2013, uno de los hitos más importantes del fútbol chileno en la última década.