Colo Colo busca moverse en el Mercado de Fichajes para poder darle en el gusto a Fernando Ortiz, entrenador que dejó una serie de exigencias antes de partir a sus vacaciones al otro lado de la Cordillera de los Andes.

El día de ayer, los albos presentaron en sociedad a Matías Fernández Cordero, quien representa una solución por la banda. De igual manera, en el Cacique buscan defensores centrales para llegar a competir en el puesto.

Cabrera no llegará a Colo Colo. | Foto: Photosport

En su momento, se dijo que Bruno Cabrera era una opción real para llegar desde Coquimbo Unido al Estadio Monumental, pero según reportó el periodista y reportero Cristián Alvarado, esa opción ya no va más.

En el programa ‘De Puntete’, ‘Tomate’ Alvarado aseguró que la opción de Bruno Cabrera a Colo Colo “Está caída totalmente”, por lo que el defensor central del cuadro pirata no llegará a reforzar a los albos en este Mercado de Fichajes.

Así las cosas, el Cacique deberá seguir buscando jugadores en el Mercado de Fichajes para una posición en donde ya dejó partir a Emiliano Amor y Sebastián Vegas y claramente necesita reforzarla si quiere ser un equipo competitivo en los tres torneos que disputará el 2026.

En síntesis

Fernando Ortiz estableció exigencias de refuerzos antes de iniciar sus vacaciones en Argentina.

Matías Fernández Cordero fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Colo Colo.