Colo Colo busca moverse en el Mercado de Fichajes para poder darle en el gusto a Fernando Ortiz, entrenador que dejó una serie de exigencias antes de partir a sus vacaciones al otro lado de la Cordillera de los Andes.
El día de ayer, los albos presentaron en sociedad a Matías Fernández Cordero, quien representa una solución por la banda. De igual manera, en el Cacique buscan defensores centrales para llegar a competir en el puesto.
En su momento, se dijo que Bruno Cabrera era una opción real para llegar desde Coquimbo Unido al Estadio Monumental, pero según reportó el periodista y reportero Cristián Alvarado, esa opción ya no va más.
En el programa ‘De Puntete’, ‘Tomate’ Alvarado aseguró que la opción de Bruno Cabrera a Colo Colo “Está caída totalmente”, por lo que el defensor central del cuadro pirata no llegará a reforzar a los albos en este Mercado de Fichajes.
Así las cosas, el Cacique deberá seguir buscando jugadores en el Mercado de Fichajes para una posición en donde ya dejó partir a Emiliano Amor y Sebastián Vegas y claramente necesita reforzarla si quiere ser un equipo competitivo en los tres torneos que disputará el 2026.
En síntesis
- Fernando Ortiz estableció exigencias de refuerzos antes de iniciar sus vacaciones en Argentina.
- Matías Fernández Cordero fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Colo Colo.
- La opción de fichar a Bruno Cabrera desde Coquimbo Unido quedó totalmente descartada.