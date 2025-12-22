O’Higgins cerró la temporada como uno de los mejores equipos del torneo, logrando quedarse con un cupo a la fase previa de Copa Libertadores.

En ese contexto, los hinchas rancagüinos están más que ilusionados con lo que viene para la próxima temporada, expectantes a su arranque a nivel internacional frente al Bahía de Brasil.

Un grupo de fanáticos del cuadro rancagüino realizó una actividad donde un trío de corpóreos se hicieron presentes. Uno de ellos llamó la atención sobre el resto causando risas en redes sociales.

Se trata de un corpóreo de Minion, caricatura de Universal Pictures que ha cautivado a millones de personas en el mundo. La particularidad, eso sí, del Minion de O’Higgins, fue que según un video viral este estaba “en ácidos”.

El Minion viral de O’Higgins que sacó carcajadas

¿Cuándo juega O’Higgins contra Bahía por Copa Libertadores?

Los encuentros de O’Higgins, quien enfrentará al Bahía de Brasil en la fase preliminar de la Copa Libertadores de América 2026, serán el miércoles 18 de febrero desde las 19:00 horas en Rancagua, mientras que el compromiso de vuelta se jugará el día 25 del mismo mes, en el mismo horario.

