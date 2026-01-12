Deportes Concepción está decidido a volver con todo a Primera División, tras una sólida temporada 2025 donde terminaron ganando el segundo cupo para subir de catagoría.

Por eso este lunes se confirmó a un nuevo refuerzo: el defensor Brayan Véjar. Tras finalizar su vínculo con Unión Española, el jugador decidió aceptar el desafío del cuadro lila, buscando aportar la experiencia necesaria para que el Conce se haga fuerte y pueda mantenerse en la serie de honor del fútbol chileno.

La llegada del defensor se suma a una serie de movimientos que buscan darle solidez al equipo dirigido por Patricio Almendra. La intención del club es cumplir un buen papel y no ser un equipo ascensor.

Se espera que Véjar sea presentado ante una multitud en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde la hinchada lila —una de las más fieles del país— ya celebra la llegada de un jugador que promete seguridad y jerarquía en el fondo.

Brayan Véjar viene de descender con Unión Española

Véjar llega al equipo Lila luego de descender con Unión Española y donde jugó 20 partidos el 2025 con un gol y dos asistencias.

Los 15 refuerzos de Deportes Concepción