Deportes Concepción logró su anhelada vuelta a primera división en lo que será la temporada 2026, en donde el ‘León de Collao’ ya se prepara con todo en lo que es este retorno tan esperado.

Por esto, la dirigencia del histórico equipo nacional ya se mueve con todo dentro del mercado de pases, en donde busca conformar un competitivo plantel para el próximo año.

En las últimas horas, el equipo que comanda Patricio Almendra golpeó fuertemente el mercado nacional, en la que oficializó el fichaje de una tremenda figura del fútbol chileno.

Se trata del talentoso volante nacional, Leonardo Valencia, quien fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Concepción para lo que será la temporada 2026.

Valencia llega a reforzar a Deportes Concepción | Foto: Photosport

“Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena”, indicaron en sus redes.

“Leonardo viene de una gran campaña en Primera División, consolidándose como uno de los jugadores con mayor registro de goles y asistencias del torneo. Se integrará al plantel una vez superados sus exámenes médicos. ¡Mucho éxito, Leo! ¡A rugir con la del León!”, concluyeron.

Además del fichaje del ‘Leo’, horas antes el conjunto ‘Lila’ también hizo oficial la llegada del ex volante de Cobresal, Jorge Henriquez.

De esta forma, Deportes Concepción sigue sumando a grandes figuras para su plantel, en la que Leonardo Valencia y Jorge Henríquez se suman a los fichajes ya confirmados de Cristián Suárez, Ignacio Mesías y Matías Cavalleri.

