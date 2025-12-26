Deportes Concepción sigue dando cátedra en el mercado de fichajes 2026 del fútbol chileno. El conjunto lila sigue sumando refuerzos de cara a su regreso a Primera División y está armando un verdadero ‘Dream Team‘ para pelearle de igual a igual a los grandes de la máxima categoría.

En los últimos días el ‘León de Collao’ había dado la sorpresa con los fichajes del experimentado Leonardo Valencia y el brasileño campeón de Copa Libertadores, César Dutra; ahora las contrataciones volvieron a golpear la puerta del ‘Conce’ post Navidad.

Patricio Almendra está armando un equipazo en el retorno a Primera (Photosport).

Durante esta jornada el elenco penquista anunció en sus redes sociales dos nuevos fichajes: el lateral Javier Rojas, quien llega a préstamo desde Colo Colo, y el delantero Ethan Espinoza, quien tras una tremenda temporada en Santiago Wanderers ahora da el paso hacia Primera División.

La llegada de Rojas y Espinoza se suman a las ya confirmadas contrataciones de Jorge Henríquez (Cobresal), Misael Dávila (Iquique), Matías Cavalleri (Brasil), Cristian Suárez (Palestino), Ignacio Mesías (U. La Calera), Leonardo Valencia (Audax I.) y César Dutra (Portugal). En los próximos días debería oficializarse la contratación de Aldrix Jara (Cobreloa).

La gran cantidad de refuerzos en Collao se suman a las renovaciones de importantes figuras que lograron el ascenso esta temporada: en el ‘Conce’ seguirán Ariel Cáceres, Joaquín Larrivey y Carlos Escobar.

En cuanto a las salidas, Deportes Concepción suma varias bajas: Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra y Fernando Cornejo finalizaron sus contratos en Collao, mientras que Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez, dieron por terminados sus respectivos préstamos.

En resumen…