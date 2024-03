Marcelo Morales se tapó la nariz en la visita de la Universidad de Chile ante Colo Colo en el estadio Monumental en el Superclásico 195. La acción ocurrió cuando el plantel de la U se retiraba de la cancha tras conseguir el triunfo por 1-0. Claudio Borghi reprobó el gesto del lateral chileno de 20 años.

“Yo traté de inculcar a muchos jugadores que tuve que en los partidos con los rivales no se les falta el respeto(…) No me gusta, aparte que es un joven, que no tiene gran historia en el fútbol”, dijo el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Ustedes recuerdenme, nosotros tuvimos el honor de jugar un partido final con la U, le ganamos por penales, casi nos ganan en el último minuto ¿Ustedes escucharon alguna falta de respeto hacia la U de los jugadores o su cuerpo técnico? En aquel momento”, preguntó el Bichi.

El ex DT del Cacique mencionó que no existieron faltas de respeto en la final del Apertura 2006: “No la hubo”. “Mi primer reacción cuando terminó el partido fue ir a saludar al técnico rival ¿Se acuerdan quién era? (Gustavo Huerta)”, añadió

Borghi enfocó su crítica a Marcelo Morales: “Este gesto de que se tapa la nariz porque tenemos mal olor”. El campeón del Mundo en 1986 continuó con su comentario: “Un pibe que lo defendimos acá y que tiene 20 partidos en Primera División, 20”.

El gesto de Marcelo Morales en el estadio Monumental. (Foto: Captura TNT Sports)

El Bichi lanzó una frase: “Si yo soy el técnico, lo instruyo a él y le digo que cuando él no había nacido ese equipo había ganado cosas muy importantes y es el equipo más ganador de Chile”.