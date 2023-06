Borghi recuerda desaire en Colo Colo y revela: "Me ha tocado viajar con la U y todos me saludaron"

Gabriel Mendoza relató que los jugadores de Colo Colo no se acercaron a saludarlo cuando se lo encontraron en Buenos Aires. Esta situación, le había pasado a Claudio Borghi en un vuelo a Concepción.

El Bichi volvió a recordar el desaire que le tocó vivir. “Me pasó yendo a Conce y me sentí incómodo. Salgo todos los días en televisión, no es que un joven no te conoce”, aseguró en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Borghi confesó que no se sintió a gusto. “Me sentí incómodo, como diciendo ¿Qué hago? ¿Paso antes de todos ellos? ¿Pasó después? Si paso por al lado de alguien ¿Lo saludo? ¿Por qué yo debería sentirme incómodo ante un plantel de fútbol?”.

Por contraparte, el DT tetracampeón con el Cacique, reveló que con el plantel de Universidad de Chile vivió una experiencia totalmente distinta, donde todo el plantel lo saludó.

“Me ha tocado viajar con la U a Buenos Aires y todos los hueones me saludaron”, confesó el Bichi, destacando al gesto que tuvieron los jugadores del Romántico Viajero.

Claudio Borghi destacó al plantel de la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

El Bichi quedó encantado con la actitud de los futbolistas azules. “Yo digo ‘justo me toca’ y no, los cabros maravillosos, ‘profe ¿Cómo está?”.