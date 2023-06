Bryan Carrasco se va de tarro y revela la gran deuda pendiente que tiene: "Me gustaría darle ese plus a mi carrera"

Bryan Carrasco se ha consolidado las últimas temporadas como una de las figuras de Palestino, equipo que hoy día buscará sellar su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana ante Fortaleza en Rancagua.

En entrevista con Constanza Solar del diario AS, el delantero de los árabes sacó pecho por haber vestido la camiseta de la Selección Chilena y reveló cuál es el gran paso que le falta a su carrera futbolística.

Carrasco es una de las figuras de Palestino. | Foto: Photosport

“Todo jugador piensa siempre en defender a su país. Es un privilegio, un orgullo y creo que es lo que más uno puede aspirar como jugador, la Selección Chilena”, dijo.

Consultado sobre si prefiere a Colo Colo o Unión La Calera en la próxima fase de la Copa Chile, Carrasco asegura que “Cualquiera de los dos, nosotros tenemos que estar preparados para ganarles a todos”.

En el cierre, Carrasco reveló qué es lo que le falta a su carrera para ponerle la guinda de la torta: “Jugar en un grande, me gustaría darle ese plus a mi carrera jugando en un equipo grande. El que me quiera llevar, bienvenido sea”, cerró entre risas.