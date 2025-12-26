En O’Higgins de Rancagua están en la búsqueda de su nuevo entrenador tras la no renovación de contrato de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien tiene todo listo para asumir en Universidad de Chile.

El Capo de Provincia quiere a un técnico con un currículum similar, por lo que uno de los seleccionados sería el también argentino Martín Palermo, quien conoce bien el fútbol chileno, tras dirigir a Unión Española y Curicó Unido.

Ante aquello, BOLAVIP se comunicó con un histórico de los celestes, el arquero Paulo Garcés, quien fue campeón en la Sexta Región del Torneo de Apertura 2013 y de la Supercopa 2014.

En la instancia, el Halcón recordó cuando estuvo bajo las órdenes del Titán en Curicó en 2020 y le dio su aprobación para que llegue a O’Higgins.

“Siento que es un técnico que tiene su nombre, obviamente, histórico lo que fue en Boca como jugador, un técnico que lo tuve, lo tuve en Curicó, trabaja bien. Hoy día, por lo que tengo entendido, no está trabajando Pato (Abbondanzieri) con él, un muy buen ayudante técnico, tipazo. No sé cuál sería su cuerpo técnico nuevo, pero es un buen nombre para lo que es el Capo de Provincia”, comenzó diciendo Garcés.

Paulo Garcés tuvo de DT a Martín Palermo en Curicó Unido. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Eso sí, el campeón de América destacó que en la carpeta deben haber otros nombres bombásticos.

“Pero también creo que puede haber muchos buenos. Con los nuevos dueños, tienen muchos técnicos en carpeta, técnicos que tiene un nombre en el fútbol argentino, otros que han pasado por México. Creo que va a ser una lucha grande esta vez con la salida de Paqui, más con todo lo que hizo Paqui este año”, indicó respecto a la clasificación a Copa Libertadores.

“No va a ser fácil la elección, va a tener un club que está metido en torneos internacionales. Entonces van a tener que buscar de la mejor manera, pero sí, es un técnico que llama la atención y le podría ir bien en O’Higgins. Sí, pulgar arriba”, completó Garcés.

