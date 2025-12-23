O’Higgins de Rancagua se movió con rapidez tras el abrupto y polémico adiós de Francisco Meneghini, una salida que todavía genera ruido tanto en la dirigencia como en los hinchas celestes. En el Monasterio Celeste saben que el próximo entrenador debe llegar a apagar el incendio y, ojalá, devolverle protagonismo deportivo a un club que quedó golpeado por la forma en que se dio la partida del “Paqui”.

En medio de ese escenario, comenzaron a circular nombres con recorrido y peso específico. Ariel Holan y Frank Kudelka aparecieron rápidamente en el radar, dos técnicos con experiencia y pasado reciente en el fútbol chileno. Sin embargo, en las últimas horas surgió una alternativa inesperada que empezó a tomar fuerza y que sorprendió en Rancagua.

Francisco Meneghini no continúa en O’Higgins y es el nuevo DT de la U (Foto: Photosport)

Se trata nada menos que de Martín Palermo, histórico goleador de Boca Juniors y entrenador con pasado en Chile, quien hoy aparece como un serio candidato para asumir la banca de O’Higgins. El “Titán” se metió por los palos y, según trascendidos, genera consenso en algunos sectores de la dirigencia celeste por su nombre y trayectoria.

La información fue dada a conocer por el periodista Nicolás Cortés, quien aseguró que Palermo podría transformarse en el nuevo DT del “Capo de Provincia” para la próxima campaña “Martín Palermo se podría transformar en DT del Capo para la temporada 2026”, avisó el comunicador, el mismo que días antes había anticipado la salida de Meneghini, antes de que fuera oficializada.

Martín Palermo podría volver a dirigir en Chile

El vínculo de Palermo con el fútbol chileno no es menor. El exdelantero dirigió a Unión Española entre 2016 y 2018, donde tuvo un ciclo competitivo y llegó a pelearle el título a Colo Colo en el Torneo de Transición 2017, dejando una buena impresión por su propuesta y liderazgo.

Posteriormente, el “Titán” pasó por Curicó Unido entre 2020 y 2021, en una etapa menos exitosa, donde no logró consolidar al equipo ni cumplir los objetivos deportivos. Aun así, su nombre siguió siendo considerado en el medio local, principalmente por su experiencia internacional y su perfil fuerte de camarín.

Martín Palermo suena como posible nuevo DT en O’Higgins de Rancagua (Foto: Photosport)

Su último desafío fue en Fortaleza de Brasil, donde, pese a realizar una campaña en alza desde su llegada, no logró evitar el descenso del club. Con todo, su trabajo fue bien evaluado y le permitió mantenerse en el radar de otros equipos. Ahora, O’Higgins aparece como una opción concreta para que Martín Palermo regrese al fútbol chileno y tome uno de los desafíos más complejos del próximo mercado.

DATOS CLAVE

Martín Palermo surgió como candidato serio para asumir la banca de O’Higgins tras la salida de Francisco Meneghini.

El técnico argentino registra pasos previos en el fútbol chileno dirigiendo a Unión Española (2016-2018) y Curicó Unido (2020-2021).