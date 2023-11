Cobreloa entró en modo Primera División y los distintos dirigentes comienzan a pensar en lo que será la conformación del plantel de cara al Campeonato Nacional 2024, torneo en el cual los Mineros intentarán mantener la categoría.

En las últimas horas, en el programa Socios Del Desierto de Youtube, revelaron que el reemplazante de Óscar Wirth en el puesto de gerente deportivo será el argentino Jorge De Olivera, lo que abrió el debate entre los hinchas loínos y los históricos ex jugadores.

De Olivera se despidió hace algunos días de Platense | FOTO: Instagram

Uno que alzó la voz por esta polémica situación fue Mario Soto, otrora defensa y capitán del cuadro de Calama, quien en conversación con Bolavip Chile desató su furia al enterarse del nombre del elegido por los directivos loínos.

“No puedo decir nada de él porque no lo conozco, pero si generalizo con que estamos entregando el fútbol chileno y nos estamos empobreciendo. Ojalá le vaya bien a él porque si le va bien, le va bien a Cobreloa”, manifestó.

Bajo la misma línea, Soto agregó que “¿por qué estamos empobreciendo? No hay un conocimiento de nuestra idiosincrasia y eso lo tenemos que asumir porque nosotros no somos los argentinos, no somos los colombianos, somos los chilenos y tenemos cosas muy especiales y que son muy buenas pero no las sacamos a relucir y no lo llevamos a la práctica”.

“Yo creo que no reconocemos al que tenemos al lado y siempre al chileno el jardín del vecino es más lindo que el nuestro… Me hubiese gustado alguien que tiene tuviera conocimiento de la idiosincrasia y de las aptitudes del chileno”, cerró.

¿QUIÉN ES JORGE DE OLIVERA, NUEVO GERENTE DEPORTIVO DE COBRELOA?

Jorge De Olivera es un ex guardameta argentino que tuvo un breve paso por Cobreloa en la temporada 2015-2016, en la cual pudo disputar 14 partidos (1.260 minutos). En el 2022 asumió el rol de nuevo Director Deportivo en Platense, donde cumplió el objetivo de la salvación.