Cindy Nahuelcoy fue poco a poco haciéndose un nombre en el arbitraje chileno y de un momento a otro se transformó en una de las mujeres más destacadas en este rubro.

En 2013, la profesora de Educación Física decidió convertirse en árbitra FIFA internacional, lo que marcaría un nuevo hito en nuestro país: fue la primera mujer chilena en ser juez central en un duelo de fútbol masculino.

Su carrera fue ascendiendo en todo momento. Sin embargo, todo cambió un instante a otro. Y es que cuando corría el mes de agosto de 2023, junto a su colega Loreto Toloza, realizaron una grave denuncia acusando a Julio Bascuñán, miembro de la Comisión de Árbitros, de favorecer en la designación de los partidos a Leslie Vásquez, con quien supuestamente ellas advertían que él habría mantenido una supuesta relación sentimental.

¿Qué pasó? Tanto Toloza como Nahuelcoy no pudieron demostrar esto y recibieron una fuerte suspensión de 40 partidos, que después fue rebajada a 30 encuentros, por parte del Tribunal de Disciplina.

Nahuelcoy junto a Bascuñán en un partido de Primera División | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

CINDY NAHUELCOY HABLA EN EL REALITY SHOW DE CANAL DEL 13

Ahora, la ex árbitra es una de las participantes del reality show de Canal 13 llamado “Ganar o Servir”, donde relató cómo se gestó su polémica salida del arbitraje.

“Fui a hablar con mi jefe, le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la caga”, le contó a sus compañeras de programa.

“Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo. En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron”, sentenció.

¿Qué otros participantes están en el reality?

Entre quienes estarán en ¿Ganar o Servir? se encuentran: Fran Maira, “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González, Camila Recabarren, Mariela Sotomayor, Alejandro Pérez Moro y Claudio Valdivia.