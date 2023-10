Claudio Bravo se refirió a la carrera de Rafael Olarra en Europa. “335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto”, escribió el bicampeón de América en X (ex Twitter). Esto a raíz de un comentario del medallista de bronce en Sídney sobre la decisión de Eduardo Berizzo de marginar al golero.

Jorge “Coke” Hevia se refirió a la situación. “Más que el caso de Claudio Bravo, porque si yo opino, piensan que uno opina llorando por la herida. Lo que digo es que a ninguno de los supertop les gusta que los critiquen. En rigor, a nadie nos gusta que nos critiquen, pero es parte de esto. Entonces, porque ganaron no se les puede criticar”, dijo el periodista en diálogo con Bolavip Chile.

El comentarista aseguró que en ocasiones se debe criticar. “Para nosotros son todos superclase, son los únicos que ganaron, los vamos a querer igual, pero de repente hay que criticar. En este caso, más que una crítica, fue que se puso del lado del técnico, cosa que nadie ha hecho, y lo entendió”.

Hevia aseguró que otros jugadores bicampeones no han respondido. “En el caso de (Arturo) Vidal, de (Gary) Medel o de Alexis Sánchez, no los he visto contestar de manera directa ni mucho menos denostar, porque si no, lo que hay que hacer una selección de todos los generación dorada y ellos son los únicos comentaristas y listo, el resto de los futbolistas se tiene que ir de los medios”.

El profesional de las comunicaciones destacó la carrera del exdefensor. “Si Olarra que jugó en Europa, no importan cuanto, jugó en Europa, jugó en un grande de Argentina, jugó en dos grandes de Chile, no puede comentar, entonces se acorta la posibilidad un montón”.

“Diría que los mejores exfutbolistas comentaristas son algunos que no tuvieron una gran carrera, pero estuvieron dentro de una cancha, me imagino que pueden comentar con propiedad. Aquí todos tenemos una opinión”, finalizó.

¿Qué dijo Rafael Olarra sobre Claudio Bravo?

Rafael Olarra se refirió a la decisión de Eduardo Berizzo de no convocar a Claudio Bravo a la Selección Chilena. En ese aspecto se refirió a la negativa del jugador de jugar los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. “Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas”, dijo en ESPN.

El exjugador aseguró que también puede ser una decisión de gusto futbolístico. ¿Y si ese es el gusto futbolístico de Berizzo y no le gusta Bravo?, ¿Acaso no podemos respetar al técnico de la selección?“.

Olarra se refirió a la decisión de ir o no a La Roja. “Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor”.