La Liga de Primera 2026 tiene lista su primera fecha, la cual culminó esta noche con el triunfo por 2-1 de O’Higgins de Rancagua sobre el recién ascendido Deportes Concepción, en el Estadio El Teniente.
El Capo de Provincia se hizo fuerte en casa y se impuso con los goles de Arnaldo Castillo (29′) y Miguel Brizuela (84′). El descuento del León de Collao fue de Fausto Grillo (90+8′).
Con este resultado, los celestes arrancan con el pie derecho esta nueva temporada, instalándose en la segunda ubicación de la tabla de posiciones con 3 puntos. Mientras que los lilas quedaron en la duodécima posición.
Quien parte como colista del certamen es Colo Colo (16°), pues los albos habían caído el sábado por 3-1 ante Deportes Limache, que es el puntero.
En otros resultados de la fecha, Universidad de Chile repartió puntos con Audax Italiano en el estreno, mientras que Deportes La Serena y Universdiad Católica igualaron 2-2 en la Cuarta Región.
Por su parte, el campeón defensor, Coquimbo Unido, cayó sorpresivamente por 1-0 ante Universidad de Conceción, que viene de ascender como campeón de la Primera B.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|Goles
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Limache
|3
|1
|3:1
|2
|1
|0
|0
|2
|O’Higgins
|3
|1
|2:1
|1
|1
|0
|0
|3
|Cobresal
|3
|1
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4
|U. de Concepción
|3
|1
|1:0
|1
|1
|0
|0
|5
|U. La Calera
|3
|1
|1:0
|1
|1
|0
|0
|6
|U. Católica
|1
|1
|2:2
|0
|0
|1
|0
|7
|La Serena
|1
|1
|2:2
|0
|0
|1
|0
|8
|Ñublense
|1
|1
|1:1
|0
|0
|1
|0
|9
|Palestino
|1
|1
|1:1
|0
|0
|1
|0
|10
|Audax Italiano
|1
|1
|0:0
|0
|0
|1
|0
|11
|U. de Chile
|1
|1
|0:0
|0
|0
|1
|0
|12
|Concepción
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|0
|1
|13
|Everton
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|0
|1
|14
|Huachipato
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|0
|1
|15
|Coquimbo
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|0
|1
|16
|Colo Colo
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|0
|1
En síntesis
- O’Higgins venció 2-1 a Deportes Concepción y alcanzó el segundo lugar con 3 puntos.
- Colo Colo quedó en zona de descenso tras perder 3-1 ante Deportes Limache.
- El puntero Deportes Limache lidera la tabla tras la primera jornada de la Liga 2026.