La Liga de Primera 2026 tiene lista su primera fecha, la cual culminó esta noche con el triunfo por 2-1 de O’Higgins de Rancagua sobre el recién ascendido Deportes Concepción, en el Estadio El Teniente.

El Capo de Provincia se hizo fuerte en casa y se impuso con los goles de Arnaldo Castillo (29′) y Miguel Brizuela (84′). El descuento del León de Collao fue de Fausto Grillo (90+8′).

Con este resultado, los celestes arrancan con el pie derecho esta nueva temporada, instalándose en la segunda ubicación de la tabla de posiciones con 3 puntos. Mientras que los lilas quedaron en la duodécima posición.

Quien parte como colista del certamen es Colo Colo (16°), pues los albos habían caído el sábado por 3-1 ante Deportes Limache, que es el puntero.

En otros resultados de la fecha, Universidad de Chile repartió puntos con Audax Italiano en el estreno, mientras que Deportes La Serena y Universdiad Católica igualaron 2-2 en la Cuarta Región.

Por su parte, el campeón defensor, Coquimbo Unido, cayó sorpresivamente por 1-0 ante Universidad de Conceción, que viene de ascender como campeón de la Primera B.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

# Equipo PTS PJ Goles +/- G E P 1 Limache 3 1 3:1 2 1 0 0 2 O’Higgins 3 1 2:1 1 1 0 0 3 Cobresal 3 1 1:0 1 1 0 0 4 U. de Concepción 3 1 1:0 1 1 0 0 5 U. La Calera 3 1 1:0 1 1 0 0 6 U. Católica 1 1 2:2 0 0 1 0 7 La Serena 1 1 2:2 0 0 1 0 8 Ñublense 1 1 1:1 0 0 1 0 9 Palestino 1 1 1:1 0 0 1 0 10 Audax Italiano 1 1 0:0 0 0 1 0 11 U. de Chile 1 1 0:0 0 0 1 0 12 Concepción 0 1 1:2 -1 0 0 1 13 Everton 0 1 0:1 -1 0 0 1 14 Huachipato 0 1 0:1 -1 0 0 1 15 Coquimbo 0 1 0:1 -1 0 0 1 16 Colo Colo 0 1 1:3 -2 0 0 1

En síntesis