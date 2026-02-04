Durante los últimos mercados de pases, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica han seguido de cerca a delanteros de la Liga de Primera y del extranjero, en la búsqueda de reforzar una zona que siempre genera urgencia y debate.

En ese escenario apareció el nombre de Diego Coehlo, atacante uruguayo que ha logrado continuidad y regularidad desde su llegada a Chile y que esta temporada defenderá los colores de Audax Italiano.

Su perfil, capacidad física y olfato goleador, tanto en Curicó Unido como en Cobresal, lo instalaron como una opción real para dar el salto a un equipo de mayor exposición dentro del fútbol chileno.

El nacido en Montevideo anotó 14 goles en 32 partidos con la camiseta de Cobresal | FOTO: Oscar Tello/Photosport

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de negociaciones, no siempre el interés termina transformándose en un fichaje concreto.

Diego Coehlo sueña con el dar el salto a un grande de Chile

En conversación reciente con ESPN FShow, el propio Coehlo reveló que efectivamente existieron contactos con clubes grandes del fútbol chileno, aunque las conversaciones no lograron llegar a buen puerto.

“Siempre hay, este año también hubo, pero son cosas que quedan ahí entre mi viejo, que es mi representante, y el club que llama. Hubo cosas que no se pudieron llevar a cabo, pero por otros temas”, señaló el charrúa, sin mencionar al equipo en cuestión.

El ariete de 31 años reconoció que estas situaciones “al jugador le pega un poco en lo anímico porque uno siente que está preparado, que hizo las cosas bien y espera ese momento con ganas de demostrar“, confesó.

Finalmente, Coehlo explicó por qué cree que un club grande podría potenciar su rendimiento y no escondió su deseo de asumir un nuevo desafío. “A veces en equipos con poca situación de gol me iba sin patear al arco. En un grande tienes tres chances y sería lindo, uno piensa en que una de esas puede ser para mí“, comentó, para cerrar dejando abierta la puerta a una salida: “Seguir trabajando, si no es acá, me gustaría salir a otro mercado“.

En síntesis…