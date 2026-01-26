Este viernes 30 de enero arranca la Liga de Primera 2026 con el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, quienes le darán el ‘vamos’ al torneo que Coquimbo Unido tendrá que defender con las garras tras su obtención en 2025.

Si bien todos pelearán para quedarse con la corona de campeón, la atención siempre se centra en los tres grandes y, en esa línea, Colo Colo buscará un título que no logra desde 2024, Universidad Católica desde 2021 y Universidad de Chile desde 2017.

Uno que conoce al revés y al derecho el balompié criollo es Fernando ‘Nano’ Díaz, quien en diálogo con El Mercurio apuntó a los máximos favoritos para ganarlo: “Por obligación y planteles hay que considerar a los tres grandes”, dijo.

Para Nano Díaz, la UC es favorita al título. | Foto: Photosport

Díaz no se pierde y elige al candidato que, a sus ojos, tiene más posibilidades: “Me parece que la UC puede hacer más para que esa ilusión sea realidad, pues ha mejorado su solidez y va en alza. Su técnico tiene experiencia en ganar títulos y contar con un estadio nuevo es un estímulo”.

Eso sí, no descarta que tanto albos como azules tengan algo que decir esta temporada: “Colo Colo va a pelear por historia. Y la U viene de dos años buenos, pero sin títulos, y debe estar en la disputa”, complementó.

Las cartas están sobre la mesa y este fin de semana vuelve la acción de la Liga de Primera, donde azules recibirán a Audax, Colo Colo visitará a Deportes Limache en Valparaíso y la UC deberá viajar hasta La Serena para enfrentar al cuadro local.

En síntesis

Universidad de Chile y Audax Italiano inauguran el torneo este viernes 30 de enero.

Fernando Díaz señaló a Universidad Católica, Colo Colo y la U como los grandes favoritos.