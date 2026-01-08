A sus 37 años, el astro chileno Alexis Sánchez atraviesa una etapa clave de su extensa y exitosa carrera, evaluando cada paso con cautela tras su arribo al Sevilla de España.

El Niño Maravilla volvió a instalarse en el centro de la conversación futbolera en Chile, en medio de un mercado de fichajes que reavivó la ilusión de un eventual retorno del tocopillano al país.

Sin embargo, el goleador histórico de la Selección Chilena mantiene contrato con el cuadro andaluz hasta el 30 de junio de 2026, por lo que tanto Colo Colo como Universidad de Chile siguen atentos a cualquier señal sobre su futuro.

Sánchez rompe el silencio sobre un interés de algún club chileno | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Alexis Sánchez reconoce sondeo desde Chile

Fue el propio Alexis quien, en conferencia de prensa, confirmó que antes de firmar por el elenco blanquirrojo existieron opciones concretas que incluían al fútbol chileno, despejando cualquier duda sobre el interés real desde el medio nacional.

“Si me fuera ahora, no habría venido a Sevilla. Tenía la opción de irme a Brasil antes y a Chile también, pero me vine acá porque este es un club grande y hay buenos jugadores”, remarcó.

Además, el atacante fue claro respecto a su presente y a su planificación personal. “Estoy feliz acá con todo, firmé por un año y siempre trato de dar lo mejor. Quiero irme por la puerta grande, terminar bien y después veré cómo estoy física y mentalmente”, añadió.

Con estas palabras, tanto en el Cacique como en el Romántico Viajero siguen atentos cada declaración del bicampeón de América, conscientes de que el futuro del Niño Maravilla aún puede tener capítulos inesperados.

En síntesis…

Alexis Sánchez confirmó que antes de firmar por Sevilla tuvo opciones concretas para volver a Chile, aunque decidió continuar su carrera en Europa.