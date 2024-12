No se guardó nada

A lo largo de su extensa carrera, tanto como jugador como ahora comentarista deportivo, Johnny Herrera se ha caracterizado por ser una persona que le da lo mismo decir lo que piensa.

Esta vez no fue la excepción. El exportero de Universidad de Chile utilizó su cuenta personal de Instagram para republicar una particular estadística que subió el periodista Luis Reyes a través del medio AS Chile.

¿Qué fue lo llamativo de esto? El Samurai Azul aprovechó la ocasión para enviarle un palito a Colo Colo, puesto que publicó una story en la reconocida red social que fue acompañada por la canción “Ch Ba Puta La Güea” de Los Pettinellis y de varios gif animados de ladrones.

Fue ahí que los hinchas del conjunto Popular no se guardaron y salieron a responderle con todo al panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

¿Qué decía la estadística que desató esta reacción de Herrera?

En dicha tabla se podía ver la abismal deferencia de penales a favor y en contra de los distintos equipos del fútbol chileno en los últimos 10 años.

Colo Colo lidera la lista con 82 penas máximas a favor y 42 en contra. Le siguen Universidad Católica y Everton, mientras que la U aparece en la cuarta ubicación con 63 y 59.

Cada vez que puede, Herrera repasa al cuadro albo | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Mira la comentada story de Johnny Herrera en Instagram: