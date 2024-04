abre el debate nuevamente de si este partido es clásico o no. Lo es, pero hay varios partidos más importantes.

Colo Colo vs Cobreloa: un clásico de segundo orden auspiciado por Universidad de Chile

Esta semana Colo Colo jugará dos clásicos: ante Cobreloa y ante

Universidad Católica. Pero nos preguntamos específicamente si el Colo Colo vs Cobreloa es un clásico. ¿Clásicos? Sí, pero de segundo orden.

Sería una falta de respeto decir que los partidos nombrados son

iguales o más importantes que los choques entre albos y Universidad de

Chile, entre azules y cruzados, entre Everton y Wanderers, entre

Coquimbo y La Serena o incluso entre Deportes Concepción y Fernández

Vial. No lo son.

Entonces… ¿cómo nacieron estos clásicos?. Partamos de la base que

los clásicos nacen por proximidad geográfica y/o por importancia en el

país, poniendo sobre la mesa títulos y cantidad de hinchas.

En el caso de Colo Colo – Cobreloa claramente no es lo primero y ante

ello hay que escarbar en lo segundo.

Los loínos son el cuarto equipo grande Chile con tranquilidad y ello se

construyó a partir de sus inicios. El equipo se fundó en 1977, tres años

después fue campeón de Primera División y al año siguiente llegó a la final

de Copa Libertadores. Razón suficiente para que sus hinchas acuñen la

frase: “nacimos grandes”.

Cobreloa con esa irrupción entró a pelearle títulos a Colo Colo

cuando nadie lo estaba haciendo. Ya se había extinguido el fuego de la

Unión Española setentera y aparecieron los nortinos. En ese contexto, alguien no aparecía levantando copas: Universidad de Chile. Habían pasado once años del último título nacional (1969-80) y pasarían catorce años más. Seguían jugándose clásicos ante Colo Colo, pero pese a que se llenaban los estadios, eran partidos que no decidían más que honor de ambos. Salvo un año.

Un oasis en el desierto fue el torneo de 1980, que podemos considerarlo hasta simbólico. Porque Cobreloa ganó su primera estrella y porque la “U” fue segunda dejando al cacique en tercer puesto. Quién iba a pensar que con ese título comenzaría una linda historia entre naranjas y albos, pese a que la liguilla de ese año se recuerda tanto como el título.

Porque albos y azules jugaron la final, en el recordado partido donde

Hugo Carballo le atajó un penal a Carlos Rivas y en la jugada siguiente

Arturo Salah anotó el 2-1 y selló la clasificación de la “U” a Copa

Libertadores.

Fue así como paralelamente apareció un rival competitivo para Colo

Colo, que más encima estaba haciendo todo bien. El inicio de la década de

los ’80 fue una locura. Los loínos fueron campeones de Chile en 1980 y

1982, mientras los albos en 1981 y 1983.

A su vez estos cuadros se enfrentaban en Copa Libertadores dando

buenos espectáculos y comenzó a gestarse el invicto de los naranjas, que

estuvieron durante 23 años sin perder como locales ante los blancos.

Así lógicamente nació un clásico que se empezó a esfumar y revivió

en 2003 cuando Cobreloa le ganó dos finales al cacique: una en Calama y

otra en el Estadio Monumental.

Lo cierto es que hoy, es un clásico de segundo orden. Y no porque los

nortinos hayan descendido y hayan estado en la B mucho tiempo, eso no

afecta en nada la grandeza de Cobreloa. Es por la expectativa que genera

el partido. ¿Tú crees que a esta hora hay hinchas de Colo Colo nerviosos

porque en la noche tienen este rival?. No. Eso pasa con la “U”, si es que

les llegara a pasar con alguien.

En el caso de Cobreloa seguro que sí y hay hinchas que lo viven como

su partido del año. Mismos ex jugadores loínos dicen que cuando llegan al

club les comentan que ante el cacique no se puede perder. Ellos lo viven

de otra forma y está perfecto, pero no es recíproco. Queda claro que es

más clásico para unos hinchas, que para otros. Por eso, de segundo orden.

Incluso llamarlo clásico hoy es algo nostálgico. Es un partido que

representó mucho, que tuvo importancia en su momento y que hoy se

cuelga de eso para seguir siendo llamado así.

Cobreloa ha sido el único equipo que ha salido campeón frente a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Es una forma de categorizar la situación, porque o sino nos llenamos

de clásicos y no todos representan lo mismo.

Con el choque ante Católica pasa lo mismo. Las revistas ochenteras

empezaron a hablar de clásico ante Colo Colo. Lógico, había un problema

nacional: el duelo que enfrentaba a los rivales más campeones (CC v U) no

implicaba una lucha entre ambos por el título y los cruzados volvieron a

ser competitivos tras ser campeones luego de 18 años (1966-84).

Al final el duelo entre albos y azules sigue siendo clásico, sigue

siendo el partido que más atención acapara en nuestro país, pero en su

camino, dado la baja de rendimiento de la “U”, donde descendió y casi

desciende por segunda vez, dio tiempo a que otros ganaran espacio y

dieran espectáculo en nuestro fútbol. Pero dejando claro que ganaron

espacio, no quitaron ubicación, ni protagonismo.