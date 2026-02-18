Finalmente se cerró la operación por la venta de Maximiliano Gutiérrez, y la gran figura del fútbol chileno en el arranque de la Liga de Primera partirá a Independiente de Avellaneda en una millonaria operación que se finiquitó en las últimas horas.

Ante el pedido explícito del entrenador Gustavo Quinteros para reforzar el ataque de Independiente, la dirigencia del ‘Rojo’ aceleró fuerte y se movió con todo para cerrar el traspaso del joven seleccionado nacional.

Así es como según trascendió desde Argentina, el elenco de Avellaneda llegó a un acuerdo con Huachipato por el puntero de 21 años. Se acordó que Gutiérrez llegará a préstamo a Independiente con la obligación de compra del 50% de su carta.

El monto asciende a 2 millones de dólares en cuotas semestrales de US$500 mil que se pagarán a partir de enero de 2027. El contrato será por cuatro años y Maxi Gutierrez viajará en los próximos días a Buenos Aires para realizarse los exámenes médicos.

“A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando”, había declarado el propio Gustavo Quinteros hace unos días en Radio La Red.

En 2025, Gutiérrez disputó 35 partidos y marcó ocho goles con la camiseta del elenco ‘Acerero’. Esta temporada, acumula 3 goles en 4 partidos jugados.

