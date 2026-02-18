A pocas horas del cierre del mercado de fichajes en el fútbol chileno, la tensión se siente en clubes y jugadores por igual. Mientras algunos equipos ya cerraron sus incorporaciones, otros siguen en búsqueda de refuerzos, y varios nombres continúan libres, generando expectativa sobre posibles movimientos de último minuto.

No son pocos los futbolistas que han quedado sin club por distintos motivos: contratos que no se renovaron, cambios de proyecto o incluso diferencias de sueldos.

Desde jóvenes promesas hasta jugadores consolidados, estos futbolistas sin contrato tienen la oportunidad de reinsertarse en la competencia, aunque solo unas pocas ofertas se concretarán antes de que el mercado cierre.

Los jugadores sin club a horas del cierre del mercado

Mauricio Isla – A sus 37 años, el bicampeón de América con La Roja sigue sin club tras su salida de Colo Colo.

Mauricio Isla fue vinculado a Everton, pero finalmente los Ruleteros se decantaron por Óscar Opazo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Luis Casanova – El defensor quedó libre tras su paso por Deportes Iquique al término de 2025.

Matías Moya – Ex Colo Colo y con paso por Deportes Iquique, figura también entre los futbolistas que hasta ahora no han firmado con ningún club para esta temporada.

Otros que esperan ofertas en el cierre

Joan Cruz – Mediocampista formado en Colo Colo, con pasos por Real Oviedo en España y Everton de Viña del Mar.

– Mediocampista formado en Colo Colo, con pasos por Real Oviedo en España y Everton de Viña del Mar. Raimundo Rebolledo – Lateral derecho formado en Universidad Católica, con experiencia en Ñublense y Unión La Calera.

– Lateral derecho formado en Universidad Católica, con experiencia en Ñublense y Unión La Calera. Sergi Santos – Delantero brasileño que regresó a Chile tras etapas en la MLS; fue ofrecido a Colo Colo y Universidad Católica.

Carlos Muñoz – Ex delantero de Colo Colo y Santiago Wanderers, que también figura disponible en el mercado.

En síntesis…