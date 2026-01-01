Deportes Concepción continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, año en el que concretará su esperado regreso a la Primera División del fútbol chileno. El ‘León de Collao’ busca conformar un plantel competitivo que le permita sostener la categoría, y en ese contexto ha puesto sus ojos en un jugador de amplia experiencia en el medio nacional.

Luego de 17 años de ausencia en la máxima categoría, el conjunto lila logró el ascenso tras imponerse a Cobreloa en la final de la liguilla de ascenso de Primera B, desatando la euforia en el Biobío. Con el objetivo de estar a la altura del desafío, la dirigencia ya ha confirmado varios refuerzos, aunque el armado del plantel aún no está cerrado.

El exjugador de Colo Colo que estaría a detalles de ir a Deportes Concepción

Según información revelada por Sabes Deportes, Deportes Concepción estaría muy cerca de concretar la llegada de Brayan Véjar, lateral de 30 años que durante el 2025 defendió los colores de Unión Española. El futbolista aparece como una alternativa atractiva por su recorrido y conocimiento del torneo.

Brayan Véjar dejaría Unión Española para convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Concepción (Foto: Photosport)

La posible salida de Véjar se da luego de un complejo año para el elenco hispano, que perdió la categoría y disputará la Primera B en la temporada 2026. Este escenario facilitaría la partida del jugador, quien buscaría mantenerse en Primera División y sumar protagonismo en el ambicioso proyecto del cuadro penquista.

En cuanto a su trayectoria, Brayan Véjar se formó futbolísticamente en Huachipato y dio un salto importante en su carrera al llegar a Colo Colo en 2016. Con la camiseta alba vivió una de las etapas más exitosas de su carrera, conquistando dos Copa Chile, dos Supercopa de Chile y un título de Primera División, sumando cinco trofeos a su palmarés.

Tras su paso por el ‘Cacique’, el lateral defendió los colores de Palestino y posteriormente recaló en Unión Española, antes de aparecer ahora en la órbita de Deportes Concepción. De concretarse su arribo al ‘León de Collao’, Véjar se transformaría en una pieza clave por experiencia y recorrido para el retorno lila a la élite del fútbol chileno.

