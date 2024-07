Desde Calama no se guardaron nada y le declararon la guerra a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Huachipato y Cobreloa le dieron el puntapié inicial a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024 con un apasionante empate que se disputó en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

No obstante, el duelo entre los Acereros y los Loínos estuvo marcado por el polémico arbitraje del juez Benjamín Saravia: expulsó a dos jugadores del elenco de Calama y a dos integrantes del cuerpo técnico de Dalcio Giovagnoli.

Esto generó el malestar de los hinchas, jugadores y dirigentes del cuadro de la Región de Antofagasta, quienes se mostraron bastante ofuscados por la conducción del referí nacional.

EN COBRELOA NO SE GUARDAN NADA Y LANZAN TREMENDO MENSAJE

En medio de las furiosas declaraciones naranjas, el club del norte de nuestro país volvió a la cargar: no ocultaron su descontento y publicaron en su cuenta de X (Ex Twitter) un mensaje que no pasó desapercibido.

“Contra todo y contra todos. Que el aliento y apoyo a nuestro plantel no disminuya”, indicaron en la red social oficial de los Zorros del Desierto.

“Vamos que juntos somos un solo equipo, y juntos jugaremos contra lo que venga!!!”, añadieron desde Calama.

Finalmente, el equipo naranja le pidió a los simpatizantes loínos seguir apoyando al club de sus amores. “¡¡Arriba Cobreloa y toda su gente!!! Nos juntamos el 29 en el templo”, sentenciaron.

¿CUÁNDO ES el próximo partido de Cobreloa?

El próximo encuentro de Cobreloa será ante Palestino el lunes 29 de julio a las 8 de la noche, duelo válido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2024.