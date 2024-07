Francisco Arancibia se irá de Cobreloa a la Universidad Católica. Juan Covarrubias hasta el último esperaba que el futbolista pudiera seguir en los Zorros, algo que finalmente no ocurrirá.

El goleador histórico de los loínos muestra nostalgia por sus tiempos. “Siempre uno dice que los tiempos antiguos son mejores. Yo no lo hubiese hecho, pero las generaciones de ahora son tan diferentes a lo que era uno, pero a lo mejor está la posibilidad de que se quiera ir”, dijo en diálogo con BOLAVIP.

En ese sentido, expresó su deseo para que Arancibia continue en la institución, cosa que ya no será: “Ojalá se pueda quedar, es un chico que juega bastante bien”.

En ese sentido, mostró su deseo por la continuidad del jugador y entregó una frase sobre la decisión: “Ojalá este chico recapacite y vea lo que es Cobreloa, el equipo que igual le tendió la mano. A lo mejor cinco meses para que termine el Campeonato y después tome una decisión, que es la más idónea en estos momentos con la situación, porque arrancar es fácil, es lo más fácil”.

Francisco Arancibia fichará en Universidad Católica (Foto: Photosport)

Juan Covarrubias pone el foco en tener una buena localía en Calama

El histórico de los Zorros pone énfasis en que el equipo de Dalcio Giovagnoli pueda hacerse fuerte local para mantenerse en Primera: “Lo principal para que este Cobreloa se pueda salvar de esta situación que tiene es ganar en casa. Es para no bajar nomás, porque ganando en casa no se pretende otra cosa que no bajar”.

En ese aspecto, ve mejoras en el encuentro ante Huachipato: “Se vio mucho mejor, hubo cosas extrafutbolísticas que uno no se puede poner a analizar, pero el empate no es malo”.