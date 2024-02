La suspensión del compromiso entre Universidad de Chile y Cobresal por la primera fecha del Campeonato Nacional y la reducción de los aforos de varios encuentros del fútbol chileno ha generado una ola de comentarios negativos por parte de los hinchas nacionales.

Todos los dardos han ido hacia dos partes: uno contra la Jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y otro hacia la Delegación Presidencial Metropolitana, donde la cara visible es Constanza Martínez.

No obstante, tanto Venegas como Martínez han salido a aclarar estos temas con excusas, las cuales no han dejado indiferente a nadie.

CRISTIÁN CAAMAÑO NO SE GUARDA NADA CONTRA ESTADIO SEGURO

En medio del programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura, el periodista Cristián Caamaño lanzó una verdadera bomba sobre el departamento que pertenece al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“Hoy día me estoy enterando quién es el segundo de Pamela Venegas. Un ex periodista, Rodrigo Garcés, una persona que fue despedida del ese entonces Canal del Fútbol. ¿De verdad estamos en manos de ellos?”, arrancó diciendo el también panelista de ESPN Chile.

Varios actores se juntaron para mejorar abordar mejoras a los sistemas de control y seguridad en los recintos deportivos | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Fue en ese entonces que Francisco Sagredo, conductor del espacio radial, le pidió prudencia al comunicador por esos dichos. “En relación de lo que dices que te llama mucho la atención lo de Garcés, no lo estoy defendiendo ni mucho menos, pero creo que el argumento que fue despedido no tiene nada que ver. La pregunta es que ¿Pamela Venegas como Rodrigo Garcés tiene la capacidad? ¿Tienen una formación con la seguridad ligada al fútbol?”, manifestó.

Caamaño no se quedó callado y para cerrar lanzó una dura crítica. “No, no, no tiene nada que ver. Yo digo, ¿Cómo están ahí? Lo peor que podría haber hecho el Gobierno es haber pagado favores políticos para ciertas designaciones. Las personas que no están a cargo no tienen la capacidad”, sentenció.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS PARTIDOS PENDIENTES DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO NACIONAL?

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no se han referido sobre este tema, lo que sí se espera que un poco antes o después de marzo, esto porque varios equipos nacionales involucrados tienen participación en copas internacionales.