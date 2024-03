Más allá del triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo por la cuenta mínima en el Estadio Monumental el pasado día domingo, hubo algunas situaciones que sin duda, marcaron en negativo la realización del duelo mayor de nuestro fútbol.

Y nuevamente la protagonista fue la vicepresidenta de la U, Cecilia Pérez, quien al igual que el año anterior, se vio envuelta en un tenso momento relacionado con la seguridad del recinto colocolino.

Pues bien, a la ex ministra no la querían dejar entrar al reducto, precisamente el funcionario de Estadio Seguro Christian Fuenzalida, quien amenazó a la dirigente que si no se sacaba la camiseta de la U, le iba a aplicar el código de admisión 102, “no me la voy a sacar, es ilegal y no ha nacido el hombre que me diga cómo vestirme”, le respondió Pérez al funcionario.

Cecilia Pérez cuenta el tenso episodio que vivió en Macul

Ya con el correr de los días, Cecilia Pérez describió en diálogo con Las Últimas Noticias, cómo ocurrieron los hechos. En la ocasión, la ex vocera de gobierno declaró que le exigieron quitarse la camiseta de la U, que según Fuenzalida, estaba incitando a la violencia.

“Se nos acerca un funcionario de seguridad de nuestro club manifestando que el señor Fuenzalida, que es asesor de seguridad a honorarios de Estadio Seguro, lo había llamado para señalarle que yo no podía entrar con mi polera de la U y que tenía dos opciones: o me la sacaba o iba a proceder a instruir que se me aplicara el artículo 102 del derecho de admisión a los estadios por incitar a la violencia, y que me tenía grabada en video“, manifestó la dirigente azul.

Finalmente, sentenció que “si en mi país se impone el criterio de que una persona no se vista según su identidad o gusto, porque puede ser agredida, ya sea en un estadio, en la calle o en cualquier parte, es que estamos frente a una sociedad con enfermedad terminal”, concluyó Pérez.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas, Universidad de Chile sigue en competencia con la idea de seguir con este arranque prometedor recibiendo a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Justamente, ambos equipos marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos.