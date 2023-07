El día de ayer, Universidad de Chile se sacudió con la noticia de que el West Ham United estaría interesado en contar con los servicios de Darío Osorio y, como si fuera poco, estaría dispuesto a desembolsar cerca de diez millones de dólares por la joya azul.

Uno que no cree mucho lo que se dice es Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura quien aseguró que “El jugador vale lo que vaya a pagar el otro club, si viene y te paga 9 es eso lo que vale, lo que negocie el representante”.

“Todos sabemos que no va a ocurrir, pero si es la mitad, la U lo va a dejar partir guardándose un porcentaje. Debe haber un piso para la gente de la U de venderlo en 4 millones estos meses y si o explota, por 3 lo van a dejar en caravana con bomberos”, complementó.

Pablo Solari se fue por una millonaria cifra a River Plate. | Foto: Photosport

Caamaño no ve en el fútbol chileno que alguien pague esa cifra por un jugador y lo comparó con un ex albo: “Hoy día ningún futbolista en esta competencia va a salir por 9 millones de dólares, ni la mejor figura. El año pasado se fue un jugador desequilibrante -argentino, no chileno- como Solari por 4,5 millones”.

“La diferencia es que Solari tenía ya casi 2 años en primera, marcaba diferencias y a Colo Colo no le vino ningún equipo de Europa a buscarlo ni tuvo esas ofertas. Ningún jugador de la liga local vale más de 4,5 y eso que Solari hizo una buena Copa Libertadores”, dijo en el cierre.

¿Hay oferta o no por Darío Osorio? De momento, la joya de Hijuelas se concentra con los azules para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023 donde enfrentarán a Huachipato en el sur con la ilusión de obtener tres puntos y candidatearse al título.