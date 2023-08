Universidad de Chile se despertó con la noticia de que Darío Osorio armará maletas y partirá a Dinamarca para seguir su carrera en el fútbol de ese país, dejando al equipo de Mauricio Pellegrino en la antesala del Superclásico ante Colo Colo.

“Desconozco las razones de por qué mandaron a Osorio a un fútbol menor y a un equipo que no existe en Europa, porque no existe. Es lo mismo de Damián Pizarro cuando lo trataron de meter a un equipo en Bélgica”, avisó Marco Sotomayor en diálogo con Bolavip Chile.

Sotomayor no entiende la venta de la Joya de Hijuelas: “Osorio, quien hace poco lo quería la Premier, el Calcio… yo creo que él tendría que haber tenido un desarrollo un poco mayor en el fútbol chileno porque el cabro tiene potencial, pero mandarlo ahora es como venderlo por necesidad más que un desarrollo propio del jugador”.

Darío Osorio deja Universidad de Chile. | Foto: Photosport

“¿Qué necesidad tenía la U de mandarlo a un club chico? No sé cuánto habrá agarrado económicamente, pero me imagino que no va a recibir lo mismo que si lo hubiese mandado a una liga importante”, complementó.

En el cierre, pierde la paciencia con la dirigencia azul: “Me ha llamado gente de la U diciéndome que cómo se les ocurre venderlo antes del Superclásico. Juegan mal, tienen pocos jugadores, plantel corto. Mandas a un titular que puede ser desequilibrante en un partido donde estás preso por la historia ante Colo Colo. No se explica la inmediatez, ni siquiera estratégicamente la partida de Osorio a ese fútbol”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile sin Darío Osorio?

Los azules deben recibir este sábado 2 de septiembre a Colo Colo en el Estadio Santa Laura, compromiso en donde esperan revertir una negativa racha de más de diez años sin vencer al clásico rival.