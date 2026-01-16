En Audax Italiano todavía no cierran el plantel para la temporada 2026 y hasta el momento llevan cinco incorporaciones, donde sorprendieron con la última de ellas.

El cuadro itálico dio un verdadero golpe al mercado de fichajes, pues concretó el arribo de un futbolista proveniente de la Major League Soccer (MLS), quien fue oficializado y ya se encuentra en la pretemporada.

Se trata del volante chileno-estadounidense Favian Loyola de 20 años, quien viene de terminar su contrato con el Orlando City, club en que se formó y estuvo durante ocho años, hasta la temporada 2025.

El hijo de padre chileno debutó con el equipo del estado de Florida en 2023, pero nunca pudo ganarse un puesto en el primer equipo. En la última temporada disputó 19 partidos, pero por la categoría juvenil MLS Next Pro.

Cabe consignar que Loyola ha sido seleccionado juvenil por los Estados Unidos y también por la Selección Chilena. Con La Roja disputó el Sudamericano Sub 20 de 2025.

El oriundo de Jacksonville fue oficializado el jueves por Audax Italiano a través de redes sociales y rápidamente se sumó a la pretemporada en Talca.

“El talentoso mediocampista ofensivo chileno-estadounidense se une oficialmente a Audax Italiano para la Temporada 2026. ¡Juventud y magia para el mediocampo del Tano!”, comunicaron desde los Tanos.

Favian Loyola ya forma parte de la pretemporada de Audax Italiano. (Foto: Audax Italiano).

Además de Favian Loyola, Audax lleva confirmados los fichajes de Marcelo Ortiz, Diego Coelho, Rodrigo Cabral y Martín Ballesteros.

