Deportes Concepción no para de remecer el mercado de fichajes del fútbol chileno. En las vísperas de fin de año, el conjunto lila confirmó un nuevo refuerzo al anunciar un principio de acuerdo por una de las figuras más codiciadas de la Primera B.

En sus redes sociales, el ‘León de Collao’ confirmó que llegó a un acuerdo para fichar a Aldrix Jara, uno de los jugadores más destacados de Cobreloa en la reciente temporada de la Liga de Ascenso.

En el comunicado, el ‘Conce’ dio a conocer que adquirió el 75 por ciento del pase del futbolista de 25 años asegurando su permanencia de cara a los desafíos de la campaña 2026. Desde la institución detallaron que el jugador deberá cumplir con los exámenes médicos correspondientes antes de integrarse de manera oficial al plantel que dirige Patricio Almendra.

Aldrix Jara, de tremenda campaña en Cobreloa, llega a Deportes Concepción (Photosport).

El formado en Santiago Wanderers arriba a Concepción luego de firmar un sólido segundo semestre en Calama, donde fue pieza clave en el rendimiento de Cobreloa. Con el cuadro naranja alcanzó la final de la Liguilla de Ascenso, instancia en la que precisamente fue derrotado por Deportes Concepción.

En números, el atacante cerró su paso por el elenco loíno con 12 goles en 21 partidos, registrando la temporada más productiva de su carrera tanto en anotaciones como en minutos disputados.

La llegada de Jara al ‘Dream Team’ del fútbol chileno se suma a las contrataciones de Matías Cavalleri (Brasil), Ignacio Mesías (U. La Calera), Cristián Suárez (Palestino), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Jorge Henríquez (Cobresal), Misael Dávila (D. Iquique), César Dutra (Boavista), Ethan Espinoza (S. Wanderers) y Javier Rojas (Colo Colo).

