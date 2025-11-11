La Liguilla de Ascenso de la Primera B promete más de alguna emoción fuerte, y uno de los duelos más atractivos será el que protagonicen Cobreloa y Santiago Wanderers.

Para Aldrix Jara, delantero de los loínos, no será un partido cualquiera. El atacante fue formado precisamente en el elenco caturro, donde dio sus primeros pasos antes de pasar por Recoleta, Trasandino y Deportes Limache, hasta aterrizar en el norte en busca de continuidad y minutos.

En Calama, el joven delantero ha encontrado su lugar. De la mano de César Bravo, ha sumado protagonismo en el ataque naranja y se ha ganado el respeto del hincha por su entrega, velocidad y gol.

Aldrix Jara ha convertido 9 goles en 15 partidos disputados con la camiseta naranja | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Ahora, con la camiseta de los Zorros, tiene la posibilidad de enfrentar al club que lo vio nacer futbolísticamente, en una instancia decisiva.

Aldrix Jara ya palpita el duelo ante los Caturros

El contexto lo motiva, pero también lo desafía. Jara sabe que el ascenso es la meta y que, más allá de la carga emocional del reencuentro, el equipo debe mantener la cabeza fría.

“Es el club donde yo crecí, me formé ahí, así que le tengo mucho respeto, pero ahora estoy jugando en Cobreloa. Es un partido importantísimo, pero más allá de eso no hay una revancha. Voy a dejar lo mejor de mí para ayudar a Cobreloa”, sostuvo el delantero, en conversación con Zona de Gigantes de Radio El Loa.

El atacante enfatizó que lo más importante será la preparación durante la semana. “Es un rival fuerte y no lo podemos mirar por encima, así que a trabajar esta semana, a preparar bien el partido y dar lo mejor”, añadió.

En síntesis:

Aldrix Jara, delantero formado en Santiago Wanderers y hoy figura de Cobreloa, se prepara para un reencuentro especial con su exclub en la Liguilla de Ascenso.