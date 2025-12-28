El fútbol chileno se prepara para presenciar una de las duplas más icónicas de la última década, pero esta vez con roles invertidos. Felipe Flores, referente del ataque de San Luis de Quillota, iniciará la temporada 2026 bajo las órdenes técnicas de quien fuera su compañero de mil batallas: Humberto Suazo. El “Hombre del Planeta Gol” asume la banca del ‘Canario’, marcando un hito en la Primera B.

Para ‘FF17’, este nuevo ciclo representa un desafío profesional sin precedentes. Tras una trayectoria marcada por sus goles, el atacante deberá adaptarse a la metodología de un estratega que conoce sus movimientos a la perfección. La transición de ‘Chupete’ de la cancha a la dirección técnica promete revolucionar el vestuario quillotano, aportando la jerarquía de un ídolo nacional quien supiera brillar y marcar golazos en cada club donde jugó.

“En esta etapa nueva de Humberto como entrenador, quiero desearle el mayor de los éxitos. Ya como jugador sabemos todo lo que hizo. Es un ídolo del fútbol chileno y toda esa experiencia que logró aprender con diferentes entrenadores tratará de traspasarla a los jugadores. Ojalá que en esta nueva etapa pueda conseguir grandes cosas, así como lo hizo también como jugador. Es algo nuevo para él, pero creo que con la experiencia que tiene, con la personalidad y con todo lo vivido en el fútbol, creo que le va a ir muy bien”. remarcó Flores en diálogo con LUN.

Felipe Flores está más que contento y expectante para ser dirigido por Humberto Suazo (Foto: IG Felipe Flores)

Uno de los puntos clave de esta relación será el trabajo específico en el área: “como delantero, Humberto tratará de meter mucho trabajo de definición y enseñarnos algunos tips o la mejor forma para definir. Fue un goleador del mundo así que tiene bastante que enseñarnos. Esto es lo lindo de la carrera de futbolista, que uno constantemente está aprendiendo y ahora voy tener la oportunidad de contar con Humberto como entrenador, lo que será muy entretenido, porque voy a aprender”.

A pesar de los cambios en el cuerpo técnico, el futuro de “FF17” en el club parece estar asegurado. El jugador confirmó que el director deportivo le comunicó que Suazo lo tiene considerado para el proyecto deportivo de 2026. Esto le otorga una estabilidad necesaria para enfocarse exclusivamente en lo futbolístico una vez que inicie la pretemporada el próximo 5 de enero.

La historia entre ambos es larga y está cargada de anécdotas. Han compartido camarín en equipos grandes, en la Selección Chilena y recientemente en el propio San Luis como compañeros de ataque.

“Soy un agradecido del fútbol. He tenido la oportunidad de compartir cancha y camarín con diferentes futbolistas históricos del fútbol chileno, con la Generación Dorada, y con Chupete, también Borghi y un par de nominaciones, y ahora en San Luis como jugador y como entrenador. Sólo puedo decir que estoy contento de estar con él, ahora como entrenador”, cerró.

El gran desafío de Felipe Flores junto a San Luis

Mientras prolonga su carrera activa, Flores ya pavimenta su camino para el día después. Actualmente se encuentra cursando su segundo año en la carrera de entrenador, con miras a completar el ciclo de tres años. Esta visión táctica que está adquiriendo le permitirá entender mejor los planteamientos de Suazo desde una perspectiva técnica y no solo como jugador.

El desafío en San Luis es mayúsculo: devolver al equipo a la división de honor del fútbol chileno. Con la dupla Flores-Suazo ahora liderando desde el campo y la banca respectivamente, la hinchada canaria se ilusiona con una campaña histórica. El éxito de esta sociedad será determinante para el futuro de una institución que busca recuperar su protagonismo en el ámbito nacional.