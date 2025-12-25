El mercado de fichajes está encendido y así lo confirma Deportes Concepción. Tras conseguir el ascenso, el elenco sureño continúa sorprendiendo con incorporaciones para 2026.

Esta vez, la escuadra penquista cerró el arribo de un refuerzo con experiencia en Europa. Ya pasó por el fútbol chileno y volverá a aterrizar en el país tras prácticamente tres años. Ese es el caso de Fausto Grillo.

Según señaló Sabes Deportes, el defensor central de 32 años selló su llegada a la Región del Biobío. Debiese ser anunciado oficialmente en los próximos días: el negocio está hecho.

“El León de Collao también quiere dar fuelle a puestos como la defensa y para realzar la última línea, se la jugó de gran manera por un refuerzo top internacional para darle ese toque necesario a los penquistas“, lanzó el medio.

En dicha línea, agregó: “El argentino Fausto Grillo alcanzó un acuerdo total (…) Logrará ser ese puntal en la defensa que necesita Patricio Almendra para seguir adelante en la conformación del plantel”.

Fausto Grillo tiene listo arribo a Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

Fausto Grillo será nuevo refuerzo de Deportes Concepción

Finalmente, el sitio mencionado entregó mayores pormenores del pacto entre las partes. Cabe consignar que jugó en O’Higgins durante la temporada 2023: también estuvo en Italia, España, Grecia y Turquía.

“Fausto Grillo, en principio, llegará por una temporada en el mercado de pases a Deportes Concepción y se reencontrará con el fútbol chileno“, concluyó la información.

En resumen:

La dirigencia lila, liderada en lo técnico por Patricio Almendra, buscaba un salto de calidad para la última línea. Grillo cumple con creces ese perfil, aportando la jerarquía de haber competido en las ligas más exigentes del Viejo Continente y un paso previo por el Campeonato Nacional.