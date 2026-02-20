El fútbol no da tregua y este viernes 20 de febrero arranca una nueva jornada de la Liga de Primera. El Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo será el escenario de un duelo de realidades distintas: el local, Deportes Concepción, recibe al siempre ordenado Cobresal con la misión de dejar los tres puntos en casa.

Tras un cierre de mercado movido, donde destacó la llegada del uruguayo Yonathan Rodríguez, el cuadro lila busca consolidar su localía en el Biobío. El equipo de Collao sabe que ante los mineros no puede ceder terreno si quiere mantenerse competitivo en la parte media-alta de la tabla de posiciones.

El equipo de El Salvador llega al sur con la intención de rescatar unidades valiosas. Conocidos por su orden táctico y transiciones rápidas, los dirigidos por Gustavo Huerta intentarán amargarle la fiesta a la numerosa hinchada lila que se espera llegue al recinto de la Avenida Collao.

Deportes Concepción sufre la baja de su goleador Joaquín Larrivey.

¿A qué hora, en qué estadio y dónde ver?

Si no quieres perderte ningún detalle de este choque, aquí tienes toda la información técnica: