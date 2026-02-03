Deportes La Serena continúa reforzándose con fuerza de cara a la temporada 2026 y este lunes anunció oficialmente la llegada del volante argentino Francis Mac Allister, quien se convierte en la undécima incorporación del elenco granate en el actual mercado de fichajes.

El mediocampista de 30 años arriba al conjunto papayero tras su último paso por Argentinos Juniors, club en el que militó recientemente en el fútbol trasandino. Su fichaje apunta a sumar experiencia y jerarquía en la zona media del campo para el desafío que afrontarán los ‘Papayeros’ este año.

Francis Mac-Allister es nuevo refuerzo de Deportes La Serena (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

A lo largo de su carrera, Mac Allister ha defendido diversas camisetas en el fútbol argentino. Además de Argentinos Juniors, también tuvo pasos por Talleres de Córdoba, Rosario Central, Boca Unidos e Instituto, acumulando un recorrido amplio en distintas categorías y contextos competitivos.

Con esta incorporación, el elenco serenense sigue ampliando una lista de refuerzos bastante numerosa. Francis Mac Allister se suma a Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Alexander Oroz, Yahir Salazar, Matías Marín, Milovan Velásquez, Federico Lanzillota, Rafael Delgado y Diego Rubio, conformando una base renovada para la temporada 2026.

El nuevo volante granate también destaca por su apellido ilustre en el fútbol argentino. Es hijo de Carlos Mac Allister, exfutbolista y dirigente, y hermano mayor de Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, y de Kevin Mac Allister, actual jugador profesional.

De esta manera, Deportes La Serena sigue dando señales claras de ambición en el mercado, apostando por jugadores con recorrido y proyección. La llegada de Francis Mac Allister refuerza esa idea y eleva las expectativas de los hinchas papayeros de cara a lo que será una exigente temporada 2026.