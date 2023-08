Eduardo Berizzo no se inmuta por el presente de Jordhy Thompson: Revelan por qué no lo nominará a La Roja

Jordhy Thompson está viviendo, por lejos, su mejor momento en Colo Colo desde que dejó atrás los líos legales en los que se vio envuelto hace un par de meses, donde su ex pareja lo denunció por violencia de género.

El buen momento futbolístico que vive el canterano de Colo Colo inmediatamente lleva a que se le ponga en el radar de La Roja que no le sobra nada, pero según avisaron desde El Mercurio, Eduardo Berizzo no está ni ahí con el buen momento de Thompson.

El citado medio explica que los problemas con la ley que tuvo Thompson a principio de año son el factor principal para que Eduardo Berizzo prescinda de él y no lo tenga en consideración ni siquiera para la Selección Sub 23 que enfrentará los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Jordhy vive su mejor momento en Colo Colo. | Foto: Photosport

“La explicación radicaría en la violencia de género del antofagastino contra su expareja, que se conoció en un video difundido en marzo pasado y que sentenció su salida del plantel albo por casi un mes. Un tema delicado de manejar para el seleccionador restando tan poco para Santiago 2023”, dice el medio.

Pero eso no es todo ya que, ante los rumores de salida a Inglaterra del jugador, no tener minutos con la Selección Chilena podría ser un problema: “Si no juega por la selección, no podrá sumar los puntos necesarios para postular a una visa de trabajo en ese país”, avisan.

Todo se terminará sabiendo cuando Eduardo Berizzo de la lista definitiva de los citados para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y quienes dirán presente en el arranque de las clasificatorias donde Chile visitará a Uruguay y recibirá a Colombia en septiembre.