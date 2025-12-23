Felipe Flores comienza a mirar de frente el cierre de su carrera como futbolista profesional. A sus 38 años, el delantero chileno reconoció que el retiro ya no es una idea lejana y que, por lo mismo, ha empezado a preparar con tiempo el camino que quiere seguir una vez que cuelgue los botines.

“Tengo 38 años y ya estoy caminando al retiro”, confesó el ex atacante de Colo Coloen conversación con AS Chile, dejando en evidencia que el tramo final de su trayectoria ya está en marcha. Lejos de dramatizarlo, Flores asume este proceso con naturalidad y planificación.

En esa línea, el propio jugador explicó que ha comenzado a construir su futuro fuera de la cancha. “A la par de lo que yo veo, que en el profesionalismo me queda poco, estoy haciendo otros proyectos. Estoy con el segundo año de mi curso de entrenador, en ese sentido voy encaminando el retiro y que no me pille de sorpresa”, detalló.

Felipe Flores avisa que se encuentra en el ocaso de su carrera y sueña con ser DT en el Cacique (Foto: Martin Thomas/Photosport)

Consultado por la posibilidad de dirigir a algún club grande del fútbol chileno, Flores no se cierra a ningún escenario. “Al ser entrenador uno deja el personaje de futbolista. Empieza otra carrera, desde otra mirada y como DT uno no tiene el currículum para cerrar una puerta. Abierto a todas las posibilidades”, afirmó, mostrando una mentalidad abierta de cara a su nueva etapa.

El gran sueño de Felipe Flores junto a Colo Colo

Eso sí, sus sueños como entrenador parecen seguir la misma ruta que marcó su carrera como jugador. “Los proyectos o sueños como entrenador van a hacer parecidos a las que tuve como jugador. Jugar en un equipo grande como Colo Colo, en la Selección Chilena y en el extranjero”, sostuvo.

Incluso, Flores fue más allá y reveló cuál es su mayor anhelo a futuro. “Los planes como DT van a ser similares. Cuando sea entrenador voy a soñar con dirigir la Roja o a Colo Colo”, expresó, dejando claro que el vínculo con el Cacique sigue muy presente.

Así, mientras encara los últimos años de su carrera profesional, Felipe Flores ya comienza a escribir el primer borrador de su próximo desafío. El retiro se acerca, pero su pasión por el fútbol parece estar lejos de apagarse, ahora desde la banca.

DATOS CLAVE

El delantero Felipe Flores confirmó que, a sus 38 años, se encuentra en el tramo final de su carrera profesional.

El futbolista ya cursa su segundo año en la carrera de entrenador para evitar que el retiro lo tome por sorpresa.