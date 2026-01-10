Es sabido que una vez presentada la renuncia Ricardo Gareca a la selección chilena, la ANFP resolvió levantar el interinato de Nicolás Córdova dejando desierto aún el cargo de entrenador.

Ex jugadores de La Roja y un símbolo como Carlos Caszely propusieron el nombre de Marco Antonio Figueroa, sin embargo, su nombre no está en la carpeta de Felipe Correa, gerente de selecciones.

El Fantasma conversa con BOLAVIP desde Guatemala, y fiel a su estilo no elude la pregunta si merece o no llegar a la selección chilena como DT.

“Yo te voy a decir algo que de una vez por todas hay que mencionarlo, en Chile hacemos todo mal, todo mal. Creo que yo me he ganado con tiempo, con mucho tiempo de trabajo, yo me he ganado el derecho de ser un técnico que puede decirse que salvo Pellegrini, de los demás chilenos he estado a la altura de una nominación“, aseguró.

Marco Antonio Figueroa cree merecer ser el DT de la selección chilena.

Agregando que “hice un trabajo casi de cuatro años en Nicaragua, pero nunca tenemos esa posibilidad, nosotros como técnicos nacionales en la selección, porque se toman muy malas decisiones”

MAF es un crítico de los seleccionadores extranjeros que han llegado a Chile. “Toda la gente que ha ido para allá no ha dejado nada, ni siquiera en la fuerzas básicas, ni siquiera en la selección de menores, entonces siempre estamos creyendo que Manuel Pellegrini va a ir a la selección. Manuel ha dicho muchas veces que no va a ir a la selección, él acaba de renovar su contrato con el Betis, él ya está feliz en Europa” asegura Marco Antonio Figueroa.

El actual estratega cree que “(A Pellegrini) quieren darle la llave de Juan Pinto Durán, a mí me encantaría, pero él no va a ser el técnico, él va a ayudar a otras cosas”.

¿Cómo debe ser el entrenador de Chile? MAF indica que “el técnico para la selección tiene que ser alguien que conozca el medio, alguien que conozca la idiosincracia, alguien que le diga a los jugadores chilenos que se dejen de sacar fotos, que dejen de ir a la selección de los instagram, que dejen de los tatuajes inútiles y que se pongan a trabajar”.

El Fantasma reafirma su candidatura. “Son muy pocos los técnicos que podemos hacer eso por el país, pero yo siempre he creído que las decisiones que toman, no las toman por tomar, siempre hay promotores entre medios que ayudan a sus técnicos, y que ayudan a su proyectos, y los proyectos de los chilenos estamos muy, muy lejos.”, cerró.

El “ninguneo” a los técnicos nacionales

Figueroa cuestionó duramente la falta de oportunidades para los estrategas chilenos, posicionándose como uno de los pocos capacitados para el cargo.