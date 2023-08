Mario Salas volvió con todo al fútbol chileno y busca salvar del descenso a Magallanes. Aunque también, el Comandante retornó a dirigir a la Primera División con las polémicas de siempre y el 15 de agosto, al técnico de la Academia se le salió la cadena con el técnico Juan Manuel Azconzábal de O’Higgins en la Copa Chile.

El cara a cara que protagonizó el Comandante fue en un áspero diálogo y ambos entrenadores se dijeron de todo. A días de la polémica, Salas rompió el silencio y reconoció que se equivocó en una nueva disputa que debe cargar a cuestas.

“Aprovecho de enviarle disculpas públicas a Juan Manuel, mi comportamiento no fue el mejor. Fue errático y estoy muy arrepentido de lo que pasó. Y sobre todo arrepentido por lo que genero con Juan Manuel, él no tuvo ninguna injerencia sobre lo que sucedió”, reconoció Salas en el programa Pulso de TNT Sports.

Mario Salas perdió los estribos con Juan Manuel Azconzábal en la Copa Chile (Photosport)

La pelea que protagonizó Salas con Azconzábal fue al mismo nivel de la que sostuvieron, en su momento, Antonio Conte con Thomas Tuchel en la Premier League de Inglaterra.

Pese a todo, Salas reconoció hidalgamente su error y aprovechó de ofrecer todas las disculpas al entrenador argentino, quien retornó al fútbol chileno luego de su paso por Deportivo Binacional de Perú.

“Mi comportamiento no fue el más indicado en ese momento; está demás que ahonde en eso que me molestó ese día en particular, pero sin duda le mando las disculpas públicas a Juan Manuel y todo su cuerpo técnico“, agregó el Comandante.

El próximo sábado 19 de agosto, a las 15:30 horas, Magallanes buscará el pasaje a la semifinal nacional de Copa Chile ante los celestes. El ganador de esa llave enfrentará a la Universidad de Concepción.