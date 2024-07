La Copa América 2024 ya terminó, pero en el ambiente aún ronda la dura conferencia de prensa dada por el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, quien criticó duramente a la organización del certamen.

Desde luego, que en Chile se hizo eco de lo que comentó el rosarino. Mientras uno le aplauden su intervención, otros salieron a criticar la postura que sostuvo el ex entrenador de La Roja.

Uno de ellos, fue el periodista Marco Sotomayor, quien en el programa Círculo Central (Su Círculo) rememoró la forma que tuvo de trabajar en su paso por la selección chilena, donde no le gustó en cómo convirtió el Complejo Juan Pinto Durán y que no todos los periodistas podían hacer tranquilamente su trabajo a lo que incluso llegó a conceptualizar como censura.

Algo, que tanto el conductor, Mauricio Israel y el panelista, Cristián Arcos, refutaron, sobre todo este último, quien si bien tampoco compartía la forma de las decisiones de Bielsa, al menos, cree que el trabajo se pudo hacer perfectamente.

Bielsa dirigiendo a la selección chilena (Archivo)

El round entre Cristián Arcos y Marco Sotomayor

La discusión se puso un tanto áspera y fue ahí, cuando Marco Sotomayor emplazó a Cristián Arcos, “¿Tu justificas que Juan Pinto Durán se haya convertido en un búnker? estás justificando”, le dijo.

El Tenor Escritor replicó a esa intervención con un “no se trata que justifique o no, solo digo que no es censura, tampoco me agrada”, manifestó el comunicador.

El ex compañero de Eduardo Bonvallet no se quedó ahí y lanzó una dura reflexión. “Lo único que tengo claro, es que no pensé que dos periodistas iban a justificar que el campo de entrenamiento de nuestra selección se transformara en una cárcel”, aseveró Sotomayor.

Fue esa palabra, la que molestó a Arcos y desde luego, se salió a defender. “Para, para, para, Marco, no dije eso, no dije que está bien que Pinto Durán se haya convertido en una cárcel”, se justificó.

“Eso dijiste, eso es”, le contestó Sotomayor.

No contento con eso, el panelista de Radio ADN replicó, “cuida las palabras, Marco, porque yo las cuido contigo. Soy muy cuidadoso en las cosas que digo, nunca dije ‘cárcel’, seamos súper cuidadosos, porque yo nunca he puesto palabras en tu boca que tu no dices, no haces ni piensas”, puntualizó Arcos.

Tras aquello, intervinieron Israel, quien tampoco compartía la postura de Sotomayor y también habló Patricio Yáñez y tras unos minutos, la conversación se calmó y no pasó de ahí.