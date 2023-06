Una de las situaciones más llamativas de la triste eliminación de Universidad de Chile en manos de O’Higgins, fue que el técnico Mauricio Pellegrino haya decidido dejar en el banco a Darío Osorio y a Lucas Assadi en el banco de suplentes, a pesar que este último venía del viaje con la selección chilena.

Una situación particular, precisamente porque ambos elementos son indicados como “vendibles” para la dirigencia y si no juegan, es complicado. En esa línea está el ex jugador azul, Cristián Mora, quien en conversación con Bolavip Chile se refirió a este tema.

“Si Assadi y Osorio no juegan, es difícil venderlos. No se dónde está el negocio, salvo que los estén cuidando, pero mientras menos juegan, más se desvalorizan”, fue la intervención de ex campeón con la U.

Sobre la posición en que Mauricio Pellegrino utilizó al oriundo de Hijuelas, Mora sostuvo que “ahí ya es algo del técnico, pero claramente no es el potencial de Darío y por lo que yo he visto, a él le gusta jugar con perfil cambiado“, afirmó.

En relación a la mochila que arrastran los dos de ser los grande salvadores del club, el ex polifuncional manifestó que “claramente no van a entrar a solucionar un problema en diez minutos. Hace rato se les está cargando la mano y si bien hay jugadores que marcan la diferencia en ese tiempo, ellos todavía no están en esa etapa”, enfatizó.

Temporada difícil para los dos cracks de la U (Photosport)

Finalmente, el ex seleccionado nacional tuvo palabras en relación a la triste performance de los laicos y la consecuencia que es despedirse de la Copa Chile. “El tema penales es algo fortuito. Estamos pidiendo más de la cuenta, no tenemos que ser tan exigentes, porque la U venía de tropiezos, peleando los últimos lugares y la U apunta al Campeonato Nacional. El técnico apunta a la estabilidad y a no pasar problemas con el descenso”, cerró Mora.