El ex Universidad de Chile que amargó el debut de Cristóbal Campos en San Antonio Unido

No fue el debut esperado para Cristóbal Campos Véliz en su nueva aventura en el fútbol, ahora, como arquero del cuadro de San Antonio Unido en la competitiva Liga 2D o conocida como Segunda División Profesional.

Y el ex Universidad de Chile se estrenó en la categoría luego de no haber aceptado ninguna de las ofertas de equipos de Primera División, que según información de BOLAVIP CHILE, el golero le dijo que no a Coquimbo unido, O’Higgins y Deportes Iquique.

Pero ya como dueño del pórtico del equipo gaviota, el entretubos saltó a la cancha vestido completamente de amarillo para afrontar el duelo ante Deportes Melipilla en el popular “Clásico del Maipo”.

Claramente el cuadro del Potro Solitario fue más que su rival, aunque los violetas intentaron con algunas llegadas. Por su parte, Campos no pasaba grandes apremios en su portería.

Sin embargo, todo cambió en la recta final del compromiso, cuando vio vulnerada su portería.

El ex azul que amargó el debut de Cristóbal Campos

Minuto 75′ del compromiso y un centro a través de un tiro libre, encontró solo al atacante melipillano, quien empalma de derecha y define ante un portero que si bien se estira hacia su izquierda, el balón tenía destino de red.

Pues bien, aquel anotador fue nada más ni nada menos que Bryan Taiva, jugador formado en la cantera de Universidad de Chile quien a sus 29 años, defiende los colores del cuadro metropolitano.

La felicidad y los festejos fueron al máximo, con una pirámide humana mientras Campos y el resto de sus compañeros, contemplaban de manera resignada la escena en la cancha del Estadio Soinca Bata.

La felicidad de Bryan Taiva tras el partido (Instagram Captura)

¿Hace cuánto que Cristóbal Campos no gana un partido por los puntos en cancha?

Para aquello, hay que remontarse al sábado 8 de julio del 2023, cuando la U venció como visita por dos a uno a Huachipato. Aquella jornada, fue la última en la cual, Campos Véliz salió triunfante de una cancha teniéndolo a él, como titular.