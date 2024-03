Universidad de Chile quiere lograr su quinta victoria consecutiva cuando este lunes se ponga al día en el Campeonato Nacional de Primera División, en encuentro pendiente y que es válido por la primera fecha del certamen.

Y es que el presente de los universitarios motiva y entusiasma a todos los de corazón azul, pero que sin embargo en la interna del club entienden que hay que ir paso a paso.

Algo que entiende muy bien Horacio Rivas. El ex central azul, implora que los dirigidos de Gustavo Álvarez sigan consolidando la idea, pero que es necesario ir tranquilamente el pasar del torneo.

“Lo primero que tiene que hacer la U es consolidar lo que ha hecho hasta ahora. Color de rosas, de motivaciones y de ilusiones, pero yo lo he dicho y es que la U debe vivir semana a semana“, recalcó Rivas para BOLAVIP CHILE.

Horacio Rivas: “La U debe asumir que…”

Sobre el encuentro que viene, el recordado Carepato asume que el rival minero no es tan complejo, pero son los estudiantiles quienes deben asumir sus respectivas responsabilidades.

“El partido ante Cobresal no es complicado, no es difícil, pero es el que debe asumir que tiene que ganar. La U debe seguir creciendo. Esa conciencia de ir partido a partido es responsabilidad de Gustavo Álvarez”, afirmó el ex futbolista.

Finalmente, el ex jugador ni siquiera se preocupa de Cobreloa, rival del próximo fin de semana, básicamente porque no le hace bien al club ir adelantando los temas en la interna.

“Insisto, ir partido a partido. Ni siquiera he tocado el tema de Calama y lo inmediato es Cobresal, ese es el más importante. Tiene que marcar la diferencia y mejorando el rendimiento. Ya vendrá lo posterior, pero antes hay que terminar de buena forma lo de Cobresal, porque significa mucho”, concluyó Rivas.

Horacio Rivas en su época de jugador azul (Archivo)

¿Cuándo se juega el partido ante Cobresal?

El día lunes 25 de marzo a las 19 horas, Universidad de Chile vuelve a la actividad con su partido pendiente de la fecha 1 ante Cobresal. Desde luego, que aquel compromiso se llevará a cabo en el Estadio Nacional.