El reportaje llamado ‘El cartel del gol’ del programa Informe Especial de TVN llamó la atención de los hinchas nacionales y trajo más de alguna repercusión en el fútbol chileno.

Fue este programa que reveló los cuestionables nexos entre Fernando Felicevich, reconocido representante, con tres clubes del fútbol chileno, entre los que están: la Universidad de Chile, Deportes La Serena y Huachipato.

Siguen filtrando más información sobre la la injerencia del agente | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el programa Pauta de Juego, el periodista Fernando Agustín Tapia tomó nuevamente la voz de mando y le mandó un recado a los simpatizantes de estos tres equipos del balompié nacional.

“Yo creo que sería un muy buen ejercicio este. Que un socio de Universidad de Chile, un socio de Deportes La Serena y un socio de Huachipato inténtenlo, organícense, consíganse un abogado y denuncien por administración desleal. Al menos van a dar un tremendo avance porque el juez va a tener que investigar el origen de las propiedades y va a poder establecer nexos y va a poder tener herramientas legales que un periodista no tiene”, dijo el comunicador.

Añadiendo que “hagan el intento, que la institucionalidad que no se puede hacer, pero no se queden que hay que esperar una autoridad política o administrativa y de la ANFP no esperen nada”.

Finalmente, Tapia volvió a reiterar que “denuncien porque yo tengo la convicción que La Serena, Huachipato y Universidad de Chile forman parte de un Holding. Administración desleal”